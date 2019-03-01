Пожар в дагестанском селе удалось локализовать

Пожарным и местным жителям удалось остановить распространение огня в дагестанском селе Тисси-Ахитли. В настоящее время продолжают гореть 10 домов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о 20 загоревшихся строениях на площади 2 500 квадратных метров. Всего в селе, которое расположено в труднодоступной местности, около 300 домов. Огнем были охвачены сооружения террасного типа, расположенные на склоне, передает "Интерфакс".

Представитель местной администрации отметил, что в селе горит только жилой сектор, социальные объекты не повреждены.

По информации регионального главка МЧС России, на территории Республики Дагестан в горных районах, к которым относится Цумадинский, в котором расположено загоревшееся село Тисси-Ахитли, 1 марта переменная облачность, местами умеренные осадки в виде дождя и снега.