"Нижний Новгород" в овертайме победил "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

В баскетбольной Единой лиге ВТБ завершился очередной игровой день. В единственном матче "Нижний Новгород" на домашнем паркете в овертайме одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 85:83 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 22 очка. У гостей больше всех очков набрал Джален Рейнольдс (25).