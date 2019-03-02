Финдиректора Huawei экстрадируют в Соединенные Штаты

Канада начала процесс экстрадиции финансового директора компании "Хуавэй" в США. Дочь основателя китайского IT-гиганта Мэн Ваньчжоу проходит обвиняемой по делу о нарушении американских санкций против Ирана.

Ее задержали в Канаде 1 декабря, и Соединенные Штаты сразу потребовали ее экстрадиции, напоминает телеканал "Россия 24". Однако, Канада долгое время не начинала процесс выдачи — по сообщению местных СМИ, власти опасались резкого ухудшения отношений с Китаем. В Пекине уже заявили, что крайне недовольны решением Канады об экстрадиции Ванчжоу.