Индийский пилот выразил свою признательность Пакистану

Пакистан вернул Индии пилота ВВС, который попал в плен после воздушного боя. За его судьбой два дня следили обе страны, а на родине он еще до возвращения стал национальным героем.

Практически сразу после возвращения пилота, Пакистан частично открыл свое воздушное пространство, сообщает телеканал "Россия 24". Однако, не все прошло на максимально дружеской ноте — за несколько минут до освобождения пилота правительство Пакистана выложило видео, в котором тот хвалит армию противника и ругает родную Индию.

"Когда я приземлился после катапультирования, ко мне подбежали местные жители. Они преследовали меня. От них меня спасли два капитана пакистанской армии. Эти двое отвезли меня в часть, где мне оказали первую помощь. Затем меня отвезли в больницу, где провели дальнейшее лечение. Пакистанская армия — очень профессиональная. Я очень впечатлен. Индийские СМИ сильно преувеличивают ситуацию. Они вводят людей в заблуждение", — заявил Вартхаман Абхинандан, пилот ВВС Индии.

Вместо пресс-конференции, пилота сразу после освобождения отправили на медосмотр. По официальной версии — потому что во время катапультирования пилот мог получить внутренние повреждения. Но индийские СМИ сообщают, что пакистанцы, вероятно, пытали пленного. Якобы именно из-за этого возвращение пилота на родину дважды откладывали.