ЦСКА обыграл "Олимпиакос" в матче баскетбольной Евролиги

В баскетбольной Евролиге завершается 24-й тур регулярного чемпионата. Московский ЦСКА в гостях играл с греческим "Олимпиакосом" и одержал победу со счетом 97:81.

Самым результативным игроком у греков стал форвард Зак Ледей, набравший 21 очко. У ЦСКА 18 очков набрал Кори Хиггинс.

Для армейцев эта победа стала шестой подряд. В турнирной таблице российская команда, ранее гарантировавшая себе попадание в плей-офф, занимает второе место с 19 победами. "Олимпиакос" идет восьмым с 12 победами.