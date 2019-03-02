Кучеров стал первой звездой февраля в НХЛ, Тарасенко - третьей

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала лучших игроков по итогам февраля. Первой звездой признан российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко получил третью звезду.

В 15 матчах февраля Кучеров набрал 25 (8+17) очков, что стало лучшим результатом. Россиянин с 104 очками лидирует в списке лучших бомбардиров сезона. В активе Тарасенко в 14 встречах 22 (10+12) балла.

Второй звездой прошедшего месяца стал нападающий "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн, набравший 23 (11+12) очка в 13 играх.