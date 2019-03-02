Баташова выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью в Египте

В Каире завершился этап Кубка мира по современному пятиборью. В индивидуальных соревнованиях у женщин победу одержала россиянка Ульяна Баташова. По итогам пяти видов россиянка набрала 1358 баллов.

Второе место заняла Наталия Койл из Ирландии (1347). Третьей стала венгерка Шарольта Ковач (1341). Еще одна россиянка Гульназ Губайдуллина заняла восьмое место (1321), Аделина Ибатуллина — 15-е (1299), Ксения Фральцова — 27-е (1250).

Следующий этап Кубка мира по современному пятиборью пройдет с 10 по 14 апреля в Софии.