Феттель стал лучшим по итогам тестов "Формулы-1" в Барселоне, Квят - седьмой

В Барселоне завершились предсезонные тесты "Формулы-1". В последний день лучшее время показал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, который проехал свой лучший из 110 кругов за 1 минуту 16,221 секунды. Этот результат стал лучшим показателем всех восьми дней тестовых заездов​​​.

Второе время у британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes, которое он также показал в заключительный день (1 минута 16,224 секунды). Замкнул тройку партнер Феттеля по команде монегаск Шарль Леклер, который в седьмой день тестов проехал круг за 1 минуту 16,231 секунды.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят по итогам тестов показал седьмое время — 1 минута 16,898 секунды. Его партнер по команде тайско-британский гонщик Александр Албон (1.16,882) стал шестым.