Под санкции США попали еще 49 венесуэльцев

В распространенном в пятницу, 1 марта, заявлении Госдепартамента США, констатируется, что новое решение Соединенных Штатов о визовых санкциях в отношении представителей Венесуэлы распространяется на 49 человек.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что у попавших в новый санкционный список граждан Боливарианской Республики — связанных с Николасовм Мадуро чиновников и членов их семей — были аннулировали визы. Госдепартамент США подчеркивает, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры в отношении действующего президента Венесуэлы "Мадуро и других коррупционеров", а также тех, кто нарушает права человека, передает ТАСС.