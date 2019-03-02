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Политическая нестабильность в Венесуэле 44 минуты назад

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2 марта 201900:26

Под санкции США попали еще 49 венесуэльцев

В распространенном в пятницу, 1 марта, заявлении Госдепартамента США, констатируется, что новое решение Соединенных Штатов о визовых санкциях в отношении представителей Венесуэлы распространяется на 49 человек.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что у попавших в новый санкционный список граждан Боливарианской Республики — связанных с Николасовм Мадуро чиновников и членов их семей — были аннулировали визы. Госдепартамент США подчеркивает, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры в отношении действующего президента Венесуэлы "Мадуро и других коррупционеров", а также тех, кто нарушает права человека, передает ТАСС.

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