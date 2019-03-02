Пьяные похождения Александра Емельяненко по Кисловодску сняли на видео

Более 15 сотрудников полиции участвовали в задержании Александра Емельяненко, в пьяном видео разъезжавшего по улицам Кисловодска на своем золотом Mercedes-Benz. Скандально известный боец смешанных единоборств не только устроил аварию при попытке скрыться от стражей порядка, но и провоцировал их на конфликт, так что в итоге оказался в отделении, где, впрочем, вел себя не лучшим образом. Похождения судимого за изнасилование спортсмена сняли на видео.

Проводящий тренировочные сборы в городе-курорте Емельяненко оставил свою машину на пешеходном переходе, а сам отправился в магазин. По возвращении он застал на месте эвакуатор, чем был немало возмущен — свое негодование с трудом державшийся на ногах представитель спортивного клуба "Ахмат" немедленно выразил в паре емких фраз, намекавших на то, что сотрудникам городских служб предстоит нелегкий выбор между исполнением своих обязанностей и сохранением здоровья. Угрозам мужчины не вняли, а потому боец оттолкнул противников, сел за руль и пустился наутек.

По свидетельству очевидцев, ему бы не составило труда скрыться, кабы он знал местность, но в итоге он протаранил пару машин и оказался заблокирован на одной из улиц. Салон покидать он отказался, отпуская нелицеприятные выражения в адрес снимавших его на видео полицейских и очевидцев. Покинуть насиженное место его вынудила малая нужда, которую он и справил на один из поврежденных автомобилей. С его владельцем едва не вышло драки, но тут уже коллектив служителей закона совместными усилиями скрутил хулигана.

Хотя он и сетовал на боль в руке, на кадрах видно, что правоохранители отнеслись к спортсмену со всей осторожностью. В отделении он продолжил свою отповедь, выражая несогласие с задержанием.

Автомобиль Емельяненко уже изъяли и поместили на штрафстоянку. Самому скандалисту теперь грозит лишение права управления автомобилем на срок до двух лет и крупный штраф.