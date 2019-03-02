Актер Михаил Пореченков отмечает юбилей

В субботу, 2 марта, актеру театра и кино Михаилу Пореченкову исполняется 50 лет. В этот день он выйдет на сцену Московского Художественного театра имени Чехова, где сыграет одну из главных ролей в спектакле "Крейцерова соната".

В 1996 году Михаил Пореченков окончил Российский институт сценического искусства в Санкт-Петербурге, после чего работал в театре "На Крюковом канале". Позднее он был принят в труппу Академического театра имени Ленсовета

На сцене Московского Художественного театра Михаил Пореченков дебютировал в 2002 году в спектакле "Утиная охота", а 2003 году он был принят в труппу МХТ.

Фильмография актера насчитывает около ста работ, среди которых роли в таких фильмах и сериалах, как "Агент национальной безопасности", "Механическая сюита", "Белая гвардия", "Ликвидация", "Девятая рота", "Исаев", "Связь", "Доктор Тырса", "Небесный суд", "Марафон", "Поддубный", "Сердце ангела", напоминает ТАСС.