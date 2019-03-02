2 марта 201908:30
Пляжный футбол. "Локомотив" не попал в плей-офф клубного чемпионата мира
В московском дворце спорта "Мегаспорт" продолжается клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Московский "Локомотив" в заключительном матче группового этапа уступил португальской "Браге" со счетом 6:7 и не смог пробиться в плей-офф турнира.
По итогам группового этапа "Локомотив" набрал два очка и занял последнюю строчку в группе "В". Теперь железнодорожники встретятся с белорусским БАТЭ в утешительном матче за седьмое место.
Ранее в полуфинал соревнований пробился другой российский клуб "Спартак", который в полуфинале сыграет с итальянской "Катанией".
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