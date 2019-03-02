Пожар в дагестанском селе Тисси-Ахетле потушен

Пожарным и местным жителям удалось ликвидировать крупный пожар, вспыхнувший в пятницу вечером в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Пострадавших нет, сгорели 17 жилых домов и 14 хозяйственных построек – сараев и сенохранилищ.

Борьбу с огнем вели около полутора тысяч человек, которые смогли отстоять у огня 73 жилых дома, передает ТАСС.

В настоящее время специалисты рассматривают несколько версий возникновения пожара, среди которых неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, неисправность электрооборудования. По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из домов и стремительно распространился, чему способствовала плотная застройка, характерная для таких населенных пунктов Дагестана. Село Тисси-Ахитли находится в труднодоступном горном районе республики.