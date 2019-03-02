В Москве ранены двое иностранцев

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что в ночь на субботу в гостинице, расположенной в столичном районе Сокольники, неизвестный в ходе вспыхнувшего конфликта нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана.

По имеющимся данным, иранцы проживали в гостинице около месяца. Начата проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.