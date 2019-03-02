Овечкин забросил победную шайбу в матче "Кэпиталз" и "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на чужом льду обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1.

В составе победителей решающую шайбу во встрече на 45-й минуте с передачи Евгений Кузнецова забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин. Он продлил личную результативную серию до восьми встреч и стал лучшим игроком матча. С 45 голами Овечкин продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона.