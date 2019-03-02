НХЛ. Проворов помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Филадельфия Флайерз" на чужом льду обыграла "Нью-Джерси Девилз" со счетом 6:3.

В составе победителей одну из шайб забросил российский защитник Иван Проворов. Для него этот гол стал седьмым в сезоне, в котором россиянин набрал 23 (7+16) очка.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке уступил "Монреаль Канадиенс" со счетом 2:4. Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отметился голом.

Результативный пас Евгения Малкина не спас "Питтсбург Пингвинз" от гостевого поражения в овретайме в игре с "Баффало Сэйбрз" – 3:4.