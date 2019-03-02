До открытия Всемирной Зимней Универсиады в Красноярске остались считаные часы

Церемония открытия Зимней Универсиады пройдет в субботу в Красноярске. Россия впервые принимает такое мероприятие. Пока все детали церемонии держатся в секрете.

Даже малейшие детали красочной церемонии открытия держатся в строжайшей тайне. Известно только что флаг нашей сборной понесет Дмитрий Логинов. Этот 19-летний сноубордист несколько недель назад удивил весь мир, когда взял сразу 2 золота на чемпионате планеты. В этом возрасте такого не делал больше никто. Болельщики раскупают билеты, чтобы увидеть новые победы любимых спортсменов.

Молодые спортсмены будут бороться за награды в 11 видах спорта. Соревнования пройдут на уникальных площадках, которые построили специально к Универсиаде.

Универсиада откроется с хоккейного турнира. Все матчи пройдут здесь в новой "Кристалл-арене". Это самый большой ледовый дворец в городе. Вместимость 3 с половиной тысячи зрителей.

Почти все билеты на хоккей уже проданы. Маргарита приехала в Красноярск из Владивостока. В ее расписании болельщика все матчи нашей хоккейной сборной, а еще фигурное катание и, конечно, культурные мероприятия Универсиады. На каждый день организаторы припасли сюрпризы. "Красноярск так украшен, очень хорошо подготовлен, и город хороший, и стадионы прекрасные", — не скрывает эмоций Маргарита, болельщица.

На каждом стадионе организованы места, где будут проходить церемонии награждения.