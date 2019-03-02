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2 марта 201906:59

На севере Японии зафиксировано землетрясение

Фото Global Look Press.

В субботу, 2 марта, на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Угрозы цунами нет, данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров в районе города Немуро, непосредственно обращенному к острову Кунашир и островам малой Курильской гряды, передает ТАСС

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