На севере Японии зафиксировано землетрясение

В субботу, 2 марта, на северном японском острове Хоккайдо в районе, прилегающем к южной части Курил, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Угрозы цунами нет, данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров в районе города Немуро, непосредственно обращенному к острову Кунашир и островам малой Курильской гряды, передает ТАСС