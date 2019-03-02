Девятнадцать лет назад в Аргунском ущелье погибла шестая рота Псковской дивизии

Десантников легендарной шестой роты Псковской дивизии, погибших в Аргунском ущелье в схватке с террористами, вспоминают по всей России. В следующем году подвигу героев исполнится двадцать лет.

По распоряжению правительства был создан оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий. С родными и близкими бойцов встретился вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. "У нас с вами общая задача, чтобы к 1 марта 2020 года вся страна вспомнила еще раз подвиг ребят. И соответствующая дань уважения, памяти была отдана родным, близким наших погибших героев", — заявил Андрей Турчак.

Десантники Псковской дивизии вступили в схватку с боевиками в Аргунском ущелье, напоминает телеканал "Россия 24". Бой был неравным. Восемьдесят четыре российских военнослужащих погибли.