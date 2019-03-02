Свечников поставил победную точку в матче "Каролины" против "Сент-Луиса"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Каролина Харрикейнз" на своем льду обыграла "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2.

В составе победителей последнюю шайбу в пустые ворота забросил российский нападающий Андрей Свечников. У гостей Владимиртарсенко и Иван Барбашев остались без очков.

В другом матче игрового дня "Виннипег Джетс" дома победил "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:3.