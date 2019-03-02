В Вашингтоне отпраздновали масленицу

В минувшую пятницу в посольстве России в Вашингтоне состоялся праздник "Русская масленица". По традиции, этот благотворительный вечер организовывают вашингтонские приходы святого Иоанна Предтечи (Русская православная церковь) и святого Николая (Православная церковь в Америке).

Выступая перед собравшимися, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что уже сотни лет масленица остается одним из любимых народных праздников в России, а в российском посольстве в Вашингтоне он на протяжении более 20 лет служит поводом собраться вместе для благородного дела – оказания помощи нуждающимся семьям, домам престарелых, в лечении детей от тяжелых заболеваний через благотворительные фонды православных приходов, сообщает ТАСС.

Перед гостями выступили детские и молодежные танцевальные коллективы, в том числе, ансамбль "Матрешки" собора Иоанна Крестителя в Вашингтоне, Академия классического балета Тамары Мануковской, учащиеся школы искусств Artistic Motion из Северной Каролины и другие. И, конечно, главным угощением для гостей были традиционные блины.