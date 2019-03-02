Автобус протаранил закусочную KFC в Японии

В прилегающем к Токио городе Кавасаки микроавтобус протаранил закусочную международной сети быстрого питания KFC. В результате инцидента двое прохожих получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным полиции, причиной инцидента стало столкновение микроавтобуса с другим автомобилем, передает ТАСС. В результате сильного удара он был отброшен в сторону входной двери закусочной и практически целиком въехал в заведение. Посетители и сотрудники закусочной не пострадали.