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2 марта 201909:10

Гол Наместникова не помог "рейнджерам" против "Монреаля"

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Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и гостями из "Монреаль Канадиенс" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Счет в матче открыл российский "рейнджер" Владислав Наместников, но его команда в итоге проиграла – 2:4.

"Канадиенс" долго "запрягали", но с 27-й по 44-ю минуту забросили три шайбы (Галлахер и две Армия) и ушли в отрыв. Гол Лемье на 57-й минуте ненадолго восстановил интригу, но тот же Армия на 59-й сделал хет-трик и принес "Монреалю" победу.

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