Индия и Пакистан обвиняют друг друга в обстрелах

Пакистанские военные обстреляли жилой район на спорной территории Кашмира, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию Индии. Погибли три человека.

В то же время Исламабад заявляет: Индия также открыла огонь по жилым кварталам Пакистана. Жертвой стал один человек, еще трое пострадали.

Напряженность между странами возросла после того, как 14 февраля боевик подорвал себя у полицейской колонны в Кашмире. Погибли 45 человек. Власти Индии обвиняют Пакистан в пособничестве терроризму. Исламабад эти обвинения отвергает, передает телеканал "Россия 24".

Пакистан вернул Индии пилота индийских ВВС, который попал в плен после воздушного боя. За его судьбой два дня следили обе страны, а на родине он еще до возвращения стал национальным героем.