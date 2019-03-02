Спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном выехал из Вьетнама

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын на своем спецпоезде отправился обратно в Пхеньян из Вьетнама, где побывал с официальным визитом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Из Ханоя лидер КНДР доехал на автомобиле до станции Дондан на границе Вьетнама и Китая, затем пересел в спецпоезд и отправился на родину через Китай.

Поезд покинул платформу в 12:38 по местному времени (8:38 по Москве). На станции Ким Чен Ына провожали функционеры Компартии и представители правительства Вьетнама.

Второй саммит глав США и КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля, напоминает РИА Новости. Переговоры Трампа и Кима завершились без подписания каких-либо документов.

После окончания саммита с Трампом Ким Чен Ын остался во Вьетнаме в рамках официального дружественного визита. Накануне он провел переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, председателем парламента Нгуен Тхи Ким Нган и премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком.

Если лидер КНДР проследует в Пхеньян тем же маршрутом, что и оттуда в Ханой, поездка длиной около 3800 километров через территорию Китая займет около 66 часов, передает РИА Новости.