На юго-востоке Москвы произошел пожар в жилой девятиэтажке

На улице Перерва на юго-востоке столицы потушен пожар в девятиэтажном жилом доме. Горело две квартиры на восьмом и девятом этажах. Площадь возгорания в одной из них составила 30, во второй — 15 квадратных метров.

Пожар возник в квартире на восьмом этаже, к моменту прибытия пожарных огонь охватил все комнаты, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожар распространился и на девятый этаж.

К месту ЧП прибыли пожарные и машины скорой помощи. Огонь к настоящему моменту полностью потушен, сведений о пострадавших не поступало.