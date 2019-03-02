Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ и обошел Гретцки, Босси и Лемье

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в голевом рейтинге Лиги. Его гол в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" стал 45-м в сезоне и таких сезонов у россиянина теперь 10. Это больше всех в истории.

До Овечкина по 45 и более шайб в девяти регулярных сезонах забрасывали только легендарные Уйэн Гретцки и Майк Боссии, по 8 раз этой гроссмейстерской отметки добивались не менее знаменитые Марио Лемье и Марсель Дионн.

Most 45-goal seasons in NHL history#ALLCAPS Alex Ovechkin 10

Wayne Gretzky 9

Mike Bossy 9

Marcel Dionne 8

Mario Lemieux 8 — Sportsnet Stats (@SNstats) 2 марта 2019 г.

Теперь Александр Великий обошел их всех. Российский лидер "капиталистов" продолжает лидировать в гонке снайперов регулярного чемпионата, имея значительный – в 5 шайб, — отрыв от ближайшего преследователя Патрика Кэйна из "Чикаго Блэк Хоукс".