Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

В Петербурге скончался известный российский ученый, академик и нобелевский лауреат Жорес Алферов. О смерти ученого сообщила РИА Новости его супруга Тамара. До 89 лет он не дожил двух недель.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В советское время он участвовал в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов, с 90-х годов исследовал свойства наноструктур пониженной размерности. В 2000 году за достижения в электронике Алферов вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике. С 1995 года Жорес Алферов был депутатом Госдумы России (фракция КПРФ), с 1991 до 2017 года — вице-президентом Российской академии наук.

30 ноября ученый почувствовал себя плохо на совещании и был экстренно доставлен на скорой помощи в одну из столичных больниц. Врачи предполагали инсульт, однако этот диагноз не подтвердился. Сообщалось, что причиной ухудшения самочувствия Алферова был гипертонический криз, и что здоровью ученого ничто не угрожает.