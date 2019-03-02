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2 марта 201911:25

Рипли из "Чужого" отправили на МКС

фото: NASA

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем многоразового использования Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте NASA.

Запуск был осуществлен в 10.49 по Москве с космодрома на мысе Канаверал. Это первый испытательный полет Crew Dragon, он осуществляется в непилотируемом режиме. Хотя корабль рассчитан на семь человек, роль экипажа исполняет один манекен Рипли. Это имя главной героини фантастических фильмов "Чужой", которую воплотила на экране Сигурни Уивер. Датчики скафандра Рипли отслеживают "состояние" манекена на всех этапах полета.

Помимо исследовательской функции Crew Dragon выполнит и роль грузового корабля. Он доставит на МКС более 180 кг продуктов питания, а также научное оборудование и расходные материалы. Стыковка со станцией намечена на воскресенье, 3 марта. Обратный старт на Землю — на 8 марта. Приводнение запланировано в Атлантическом океане.

 

Пилотируемый полет с экипажем на борту запланирован на июль 2019 года — впервые за восемь лет после окончания в 2011 году программы запуска многоразовых "Шаттлов". Сейчас единственным средством доставки астронавтов к МКС являются российские "Союзы".

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