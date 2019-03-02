Романтик в науке: не стало Жореса Алферова

Не стало российского ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Эту информацию подтвердила жена академика. Всю жизнь Алферов занимался научными исследованиями, в 2000 году стал лауреатом Нобелевской премии. Всего ученый был автором более 500 научных работ и полусотни изобретений. Жоресу Алферову было 88.

Это последнее публичное выступление Жореса Алферова — его родной Физтех празднует столетие. Нобелевский лауреат всегда подчеркивал: большим счастьем для него стало распределение именно в этот научный институт. Он всегда считал его лучшим в стране в этой области.

Жорес Иванович Алферов руководил Физтехом в тяжелые 1990-е, когда за один день бюджет института уменьшился в 20 раз. Но Физтех выстоял, сохранил коллектив — во многом благодаря Алферову.

"Мы всегда уделяли огромное внимание росту нашей научной молодежи и тому, чтобы сотрудники института гордились, что они работают в Физико-техническом институте, и чтобы для них наука была главным делом их жизни", — говорит он.

Пятьдесят изобретений, более 500 научных работ. Главные его открытия связаны с исследованиями гетеропереходов в полупроводниках. Результатами его работ мы пользуемся: это и оптоволоконные линии связи, и лазерные проигрыватели.

2000 год, вся Россия у экранов телевизоров: нобелевку получает россиянин Жорес Алферов за "работы по получению полупроводниковых структур, которые могут быть использованы для сверхбыстрых компьютеров".

Он родился в Белоруссии в семье коммунистов-романтиков, его назвали в честь Жореса — основателя газеты "Юманите". Старший брат получил имя Маркса. Документальный фильм, снятый в 1973 году, большинство кадров сняты в Физтехе: Алферова просят рассказать о старшем брате, который погиб на войне. Ученый еле сдерживает слезы.

Невероятно жизнерадостный, энергичный, он все успевал — спортсмен, балагур, бонвиван, рассказчик. Часть нобелевки он вложил в создание физико-технического лицея для одаренных детей. Стал ректором-организатором нового университета, который вместе с лицеем составил научный центр.

Он следил за судьбами выпускников и помогал им. Ему всегда было важна и интересна тема образования и развития молодых талантов. В политику он пошел вынужденно, как он сам объяснял — для того, чтобы бороться за хорошие условия для научной работы.

- Думаю, что уже лет 20 говорю примерно одно и то же. Самая главная беда – это невостребованность нашей науки, невостребованность наших результатов экономикой и обществом.

Его энергии хватало на все. Он был депутатом Государственной Думы семи созывов (фракция КПРФ). До последнего Жорес Алферов был полон планов — например, участвовал в разработке нового закона об образовании. Для того, чтобы сделать открытие, нужно совсем немного, шутил он: талант, хорошее образование и удача.