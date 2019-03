ММА. Хорватский боец Мирко Крокоп завершил карьеру

Одна из живых легенд смешанных единоборств хорватский боец Мирко "Крокоп" Филипович больше никогда не выйдет в октагон. 44-летний спортсмен решил завершить карьеру после победы над Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Дело в том, что успех стоил Мирко инсульта.

Как уже сообщали Вести.Ru, Крокоп выиграл десять последних по времени боев, а Нельсона победил единогласным решением судей. Однако этот успех серьезно подорвал его здоровье: "Я не могу больше принимать удары в голову. Сейчас все нормально, но могу сказать, что мне очень повезло".

The legendary Mirko Cro Cop announced his retirement on Croatian TV today. Spoke to him earlier and he confirmed he suffered a stroke after his last fight and he can no longer take punches to the head. He is doing OK, though. “I was very lucky,” he said. More shortly.