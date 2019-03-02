Герасимов рассказал о "Троянском коне" Пентагона

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал о новых планах военного министерства США. Как стало известно Минобороны России, Пентагон назвал стратегию "Троянский конь".

Её суть заключается в том, что удар высокоточным оружием будет нанесен в момент выступления так называемой "пятой колоны". Как заявил Герасимов на конференции по развитию военной стратегии в субботу, протестное движение в стране-жертве будет использоваться активно.

Как отметил Герасимов, в последние годы Россия подготовилась к противодействию такого рода агрессии, пишет РИА Новости. Генеральный штаб и военные ученые создали средства нейтрализации в рамках российской "стратегии активной обороны".

"Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", — отметил начальник Генштаба.

Как заключил Герасимов, российская военная доктрина носит оборонительный характер.