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Ситуация на Украине 1 час назад
Прах Нестора Махно хотят вернуть на родину
Прах анархиста Нестора Махно может быть перезахоронен на Украине. Об этом порталу Гуляйполе.city рассказал глава районной администрации Александр Ищенко. Он отметил, что документы на транспортировку праха с кладбища Пер-Лашез уже подготовлены, во Францию отправлено заявление внучатого племянника Махно о выдаче праха из ячейки № 6685. Разместить урну с прахом планируется в местном музее. По словам Ищенко, Нестор Махно может стать туристическим брендом региона и привлечет в район потоки интересующихся историей и неоднозначной личностью "батьки Махно". Уже разработаны туристические маршруты, готовятся мероприятия познавательной и развлекательной тематики.
Однако украинская диаспора во Франции против возвращения праха Махно на родину. Похоже, вопрос придется решать "на уровне международных отношений", считает Ищенко.
Нестор Махно — революционер-анархист, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918—1921 годов, командир Революционной повстанческой армии Украины. После победы над белогвардейцами в Крыму отказался вступить в состав Красной армии. Махно бежал в Румынию, затем — в Польшу, где привлекался к суду за организацию еврейских погромов. Затем перебрался во Францию. Умер в возрасте 45 лет в 1934 году от туберкулеза. Похоронен в Париже на средства, собранные американскими анархистами.
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