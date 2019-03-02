Возросло число жертв взрыва в кафе "Рандеву"

В ожоговом центре в Саратове скончалась женщина, сильно обгоревшая при пожаре в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы. Трагедия произошла 26 января, когда гости отмечали 60-летнего местного жителя. На кухне кафе взорвался газ, по помещению стал распространяться огонь, пишет РИА Новости.

Как сообщили в клинике, лечение сильных ожогов у погибшей осложнилось наличием серьезного хронического заболевания. Усилия врачей не смогли ей помочь, отметили в центре.

При пожаре погиб юбиляр, а травмы получили 22 человека, в том числе дети 4 и 6 лет.

В рамках уголовного дела арестована владелица кафе 46-летняя предпринимательница Мария Куприянова.