Кубок IBU. Российские биатлонистки вне пьедестала в Эстонии

В эстонском местечке Отепя продолжается 7-й этап биатлонного Кубка IBU. Первым номером субботней программы соревнований стал женский спринт. Россию представляли шесть "стреляющих лыжниц", но ни одна из них не доехала до пьедестала. А выиграла француженка Хло Шевалье.

Нашу команду представляли Кристина Резцова (стартовый номер №13), Маргарита Васильева (№24), Анастасия Морозова (№36), Виктория Сливко (№44), Ульяна Кайшева (№60) и Лариса Куклева (№68).

Все наши спортсменки не избежали промахов на стрельбище, что и стало причиной общей неудачи. Лучшей стала с одним промахом Васильева – она на 7-м месте. По две пули в "молоко" пустили Резцова (14-е место), Куклина (18-е), Сливко (20-е) и Морозова (23-е). Кайшкева с четырьмя промахами только на 41-й строчке протокола.