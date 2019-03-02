Питерский пятиклассник пожаловался на избиение учительницей

Ученик пятого класса одной из школ Санкт-Петербурга пожаловался на то, что его ударила 33-летняя учительница начальных классов. У 11-летнего мальчика ушиб и ссадина на нижней губе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о случившемся в полицию поступило в минувшую пятницу, 1 марта, из больницы, куда мальчика привели родители. Там он и рассказал о том, что произошло.

Все детали случившегося выясняют полицейские Приморского района Санкт-Петербурга.