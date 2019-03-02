Чижов: европолитики спешат обвинить Россию во всех смертных грехах

В ближайшие месяцы, по мере приближения даты выборов в Европарламент, следует ожидать усиления давления на Россию, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Он полагает, что главным образом будет использоваться проверенный метод — "лучшая защита — это нападение". Своими выводами Чижов поделился после дискуссии "Fake news и демократия на евровыборах", которая проходила в рамках 4-го Дельфийского экономического форума в Греции.

За неимением более впечатляющих тем, обсуждение fake news и пресловутых "русских хакеров, влияющих на итоги выборов", будет активно раскручивается многими политиками, считает дипломат. Он привел данные, прозвучавшие во время дискуссии: порядка 19 миллионов аккаунтов в самых популярных соцсетях содержать фейковые новости. По большинству прогнозов, в новом европарламенте две партии — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов не наберут большинства голосов. Однако прогнозируемое поражение не будет заслугой российских хакеров. Это будет показатель неспособности дать ответ на вызовы современности, считает Чижов.

Согласно Евробарометру, 83% граждан Европы считают проблему фейковых новостей самой большой угрозой на предстоящих европейских выборах. Еще одной важной проблемой европейцы назвали размещение ядерного оружия в Европе и протесты, о которых почему-то не пишут местные СМИ. Европейский парламент никак не отреагировал на грубое задержание депутатов, выступавших против размещения ракет в Бельгии. На замечание Чижова евродепутаты отреагировали ожидаемо: "Это очередные russian fake news", — цитирует дипломата РИА Новости.

Российский дипломат не исключил, что изменения в политическом ландшафте после евровыборов могут принести и сюрпризы. Сменится состав Европейской комиссии, Совета Европы, переизберут председателя Евросовета и председателя Европейского центробанка, а также генсека НАТО. Появится масса кадровых возможностей. Остается только наблюдать, как этими перспективами воспользуются западные политики.