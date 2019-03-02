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Умер Жорес Алферов 4 минуты назад

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2 марта 201913:45

Причина смерти Алферова определена, дата и место прощания пока нет

Причиной смерти Нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Алферову было 88 лет.

Дата и место прощания с ним пока не определены, передает РИА Новости.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов уверен, что память об Алферове увековечат в Москве. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров считает, что память об академике нужно увековечить и в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Свои соболезнования в связи с уходом талантливого ученого выразили спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, журналист Владимир Познер, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, депутат от КПРФ Леонид Калашников, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

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