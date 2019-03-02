На "Бермудский треугольник" Климкина ответили "черной дырой" и приглашением в Крым

Властям Украины не стоит рассуждать о перспективах Черного моря для России — так прокомментировал одно из высказываний главы украинского МИДа Павла Климкина депутат российской Госдумы от Крыма Андрей Козенко. Климкин на международной конференции по безопасности в Одессе заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, так как станет для нее "Бермудским треугольником".

По словам Козенко, в черную дыру давно уже превратилась сама Украина: там "все пропадает, и в первую очередь здравый смысл". Что касается собственно Черного моря, то там как раз таки "все время пропадают то украинские моряки-провокаторы, то задержанные корабли".

Тем временем глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Климкина на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Посетив Крым в середине марта, Климкин мог бы посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова, заявил Гемпель агентству РИА Новости.

"Уверен, что после визита он станет другом российского Крыма, если, конечно, у него хватит смелости посмотреть правде в глаза", — подчеркнул Гемпель.

Ранее, 25 ноября 2018 года, в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Суда направлялись из Одессы в Мариуполь, нарушили границу России и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение.

Российские пограничники, применив оружие, задержали украинские суда и отконвоировали их в Керчь. Экипажи в составе 24 моряков были этапированы в Москву и арестованы до 24 апреля по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

На Украине арестованных моряков называют военнопленными. В России их таковыми не считают, так как они обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.