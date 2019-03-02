Емельяненко-младший задержан за пьяное ДТП. Его бой пока не отменен

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вляпался в очередной скандал. На сей раз младшего брата главы Союза ММА России Федора Емельяненко задержали полицейские в Кисловодске после того, как спортсмен совершил ДПТ, по предварительной информации, в пьяном виде.

Как уже сообщали Вести.Ru, Емельяненко припарковал свою машину на пешеходном переходе и был возмущен, когда инспекторы попытались эвакуировать автомобиль. Александр, якобы, оскорблял инспекторов, а затем сел за руль и пытался скрыться. В итоге попал в ДТП еще с двумя автомобилями. Для задержания атлета ММА понадобилось больше 10 сотрудников полиции.

Российская лига смешанных единоборств RCC пока не комментирует само происшествие, но ее представитель Николай Клименко сделал заявление: "Узнал в интернете об этой ситуации, завтра будем разбираться, что произошло, — цитирует функционера ТАСС. – Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен".

RCC в мае проводит свой очередной турнир в Челябинске и в его андеркарде значился поединок в супертяжелом весе, где Емельяненко-младший должен был сойтись с известным бразильским мастером ММА Вагнером Калдейрао Прадо.