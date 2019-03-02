Состояние – критическое: Бутефлику ввели в кому

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика находится в критическом состоянии. Президент помещен в отделение интенсивной терапии в университетской клинике в Женеве (Швейцария), сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на свой источник в медицинских кругах Женевы. Этаж, где размещена палата Бутефлика, усиленно охраняется. По данным телеканала, алжирский президент находится в критическом состоянии.

Бутефлика накануне отметил свое 82-летие, ранее он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, которые назначены на 18 апреля. Для Бутефлика в случае победы, это был бы пятый президентский срок подряд. На прошлых выборах он набрал более 81% голосов.

В пятницу вечером несколько десятков тысяч человек вышли на уличные акции протеста по всему Алжиру. Особенно активные акции прошли в столице — полиции пришлось применить слезоточивый газ. Участники акции, в свою очередь, забросали стражей порядка камнями. Ранения получили порядка 10 человек, 45 участников акций были задержаны.

В 2013 году Бутефлика несколько недель провел в госпитале во Франции после перенесенного микроинсульта. За год до этого его сразил тяжелый инсульт. С тех пор он редко появляется на публике и передвигается в инвалидной коляске. Сегодня врачи погрузили его в искусственную кому.

Абдельазиз Бутефлика является одним из наиболее опытных политиков арабского мира и Африки. Карьеру он начал еще в первой половине 1960-х годов. Уже в возрасте 26 лет возглавил МИД Алжира и занимал этот пост в течение 15 лет. В 1999 году стал президентом республики.