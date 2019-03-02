ДТП с автобусом в Новой Москве: пришлось задействовать вертолет

На Варшавском шоссе в районе поселка Курилово в Новой Москве пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной. Пострадали два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД, для оказания помощи раненым на место происшествия вылетал вертолет санитарной авиации. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Движение в районе аварии пока осложнено.

По предварительным данным, автобус перевозил рабочих-вахтовиков с Украины.