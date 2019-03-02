Стало известно, где похоронят Жореса Алферова

Российского физика, нобелевского лауреата Жореса Алферова, который скончался накануне в Санкт-Петербурге, не дожив двух недель до 89-летия, похоронят на кладбище в Комарове. Об этом рассказали в администрации города. В июле 2017 года на этом же кладбище под Петербургом похоронили писателя Даниила Гранина.

Мемориальное место с портретом Жореса Алферова и книгу памяти для соболезнований открыл Академический университет Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Вход в университет, ректором которого был ученый, сделали свободным, чтобы доступ к книге был у как можно большего числа людей. Университет находится на улице Хлопина на севере Петербурга. Мемориальное место открыто в здании лицея "Физико-техническая школа" Академического университета, передает ТАСС.



Причиной кончины известного российского ученого, нобелевского лауреата Жореса Алферова была острая сердечно-легочная недостаточность, рассказал ранее главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава. По его словам, смерть наступила накануне, 1 марта, в 23:40.