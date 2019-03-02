Потеря крымских активов: Гемпель ответил Коболеву

Требования "Нафтогаза Украины" о возмещении убытков за потерю крымских активов не имеют под собой никаких оснований, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Эти требования переходят все мыслимые границы. Об этом с их стороны говорить совершенно некорректно", — цитирует слова Гемпеля РИА Новости.

Он напомнил,что Крым вошел в состав РФ после референдума, на котором народ выразил свою волю. В результате государственное имущество стало народным достоянием. Поэтому требования "Нафтогаза Украины" являются безосновательными.

Гемпель добавил, что украинская сторона почему-то не вспоминает о колоссальном ущербе, нанесенном полуострову во время его пребывания под юрисдикцией Украины.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в минувшую пятницу, 1 марта, что компания выиграла в арбитраже Гааги иск против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. Решение суда о сумме компенсаци ожидается в конце 2019-го или начале 2020 года. Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, в свою очередь, заявил, что "Нафтогаз" намерен требовать от РФ возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму.