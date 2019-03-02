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Умер Жорес Алферов 1 час назад

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2 марта 201915:20

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алферова

В субботу в Санкт-Петербурге ушел из жизни лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям академика Алферова.

Глава государства напомнил о заслугах Алферова перед российской и мировой наукой, а также твердость гражданских убеждений академика и его роль в обществе.

88-летнего Жореса Алферова похоронят во вторник на кладбище поселка Комарово рядом с родителями. Об этом РИА Новости сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

 

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур.

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