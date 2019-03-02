Семья Алферова определилась с датой и местами прощания и похорон

Похороны академика РАН, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова, который скончался минувшей ночью, пройдут 5 марта. Прощание с ним состоится в тот же день в Санкт-Петербургском Научном центре РАН, президиум которого возглавлял академик. Похоронят Алферова на кладбище в поселке Комарово под Петербургом.

Как сообщил главный ученый секретарь Санкт-Петербургского Научного центра РАН Григорий Двас, прощание пройдет в актовом зале научного центра РАН на Университетской набережной.

Глубокие соболезнования в связи с кончиной Жореса Алферова выразил президент РФ Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства отметил огромный вклад ученого в развитие российской и мировой науки. Он также отметил роль, которую он сыграл в общественной жизни страны, добавил Песков.

Соболезнования родным и близким нобелевского лауреата выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Алферова великим сыном белорусской земли и истинным патриотом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Лукашенко, Алферова в Белоруссии любили по-настоящему, а он с особой любовью относился к своей родине. Он назвал академика человеком "с широкой душой и большим сердцем" и отметил, что широта взглядов, интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция Алферова являются достойным примером для его соотечественников.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.