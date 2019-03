Пожилую американку унесло в море на ледяном "троне"

Туристка из США Джудит Стренг получила возможность исполнить свою мечту и побыть королевой, присев на ледяную глыбу в форме трона. Однако нахлынувшая волна тут же унесла ее в море прямо на льдине.

Все произошло на так называемом Алмазном пляже в Йекюльсаурлоуне — самой большой ледниковой лагуне в Исландии. О случившемся рассказала внучка женщины, сообщает ABC News. Фото курьезного происшествия, полученные Кэтрин Стренг от своего отца, путешествовавшего вместе с бабушкой, были опубликованы в "Твиттере".

Сообщается, что унесенную в море бабулю спас капитан небольшого судна из Флориды Рэнди Лэкунт, вовремя оказавшийся рядом.

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr