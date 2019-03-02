Печатать мясо или рыбу на МКС планируют уже в этом году

Полноценное мясо планируют "напечатать" в космосе уже летом этого года. В августе на МКС оправят клеточный материал, который можно будет размножить и распечатать на 3d-биопринтере.

Сейчас идет подготовка мышечных клеток, из которых космонавты смогут "напечатать" мясо. Известно, что для участия в эксперименте отобраны клетки говядины, голубого тунца и лосося. Принтер уже доставлен на МКС и готов к работе, уточняет РИА Новости. Также в рамках эксперимента запланированы опыты по восстановлению поврежденных костных тканей синтетическими материалами. Их итоги будут использованы в медицине.

Первый биопринтер был отправлен на МКС 10 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10". Однако доставить его на станцию не удалось из-за аварии ракеты-носителя. 3 декабря 2018 года на "Союзе МС-11" на МКС прибыл биопринтер-дублер, которые использовали для наземной отработки и тренировок космонавтов. На нем российский космонавт Олег Кононенко поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши. Полученные образцы доставили на Землю. Сейчас их изучают специалисты.