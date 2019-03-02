Пять минут до Пентагона: Запад недооценил "Циркон"

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" оказалась быстрее, чем полагали эксперты, пишет Гернот Крампер в журнале Stern.

Она за 5 минут может долететь до Пентагона и уничтожить его, поскольку скорость ракеты – 11 тысяч километров в час, а ее радиус действия делает перехват невозможным. Противостоять ему может только лазерное оружие.

Эксперты полагали, что скорость "Циркона" не превысит 6 тысяч километров в час.

Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что "Цирконом" будут оснащены надводные и подводные корабли