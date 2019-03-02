Российские биатлонисты не попали в призы спринта на Кубке IBU

В эстонском городке Отепя завершились состязания 7-го этапа биатлонного Кубка IBU. Вторым видом программы заключительного дня стал мужской спринт, в котором от России бежали шестеро биатлонистов. Лучшим стал Сергей Корастылев, замкнувший Топ-8. А выиграл немец Давид Зобель.

При этом Корастылев стал единственным в нашей команде, кто сумел пройти без потерь огневые рубежи. Но ногами Сергей оказался не слишком быстр и пропустил впереди себя семерых соперников, шестеро из которых имели промахи и штрафные круги.

Впрочем, другие россияне оказались еще менее готовы вести борьбу за награды. Карим Халили и Игорь Малиновский с одним промахом на 18-м и 19-м местах соответственно, Антон Бабиков и Ильназ Мухамедзянов, пустившие по две пули в "молоко" – на 20-й и 24-й строчках протокола, Семен Сучилов (3 промаха) занял 23-е место.